Olimpia Milano-Reyer Venezia | semifinale Coppa Italia basket | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà, quindi, trala primadella2021, primo trofeo dell’anno per quanto riguarda ilno. I padroni di casa si sono sbarazzati di Reggio Emilia nei quarti di finale e ora sono pronti per il secondo appuntamento della Final Eight al Forum di Assago, nel quale se la vedranno con lache ha avuto la meglio della Virtus Bologna. Si giocherà sabato pomeriggio alle ore 18.00, e si tratterà della primadella2021. IN TV – Tutte le partite della Final Eight di2021 saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai ...