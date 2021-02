Olimpia Milano-Reggio Emilia oggi | Coppa Italia basket | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 11 febbraio 2021), giovedì 11 febbraio, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra, primo quarto di finale della Final Eight di2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. L’AX Armani Exchange si presenta ai quarti di finale come la favorita d’obbligo, forte delle 15 vittorie su 17 partite in campionato, ma ha subito due sconfitte nelle ultime due uscite (in Serie A contro Trieste e in Eurolega contro l’ASVEL) ed è chiamata a reagire immediatamente per conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supervinta a settembre. Dall’altra parte ...

Tempo di Final Eight per il basket italiano. Le prime otto del girone d'andata si affronteranno al Mediolanum Forum di Assago per una competizione sempre affascinante e incerta. L'ci arriva da favorita, ma Ettore Messina non si fida, non solo perché la tradizione è poco favorevole ai biancorossi, che hanno vinto solo due volte dall'introduzione della formula ...I veneti hanno vinto lo scorso anno, l'è la favorita numero uno, la Virtus spera di ritrovare Belinelli e si affida a Teodosic, Sassari e Br?Oggi, giovedì 11 febbraio, al "Mediolanum Forum" di Assago andrà in scena il match tra Olimpia Milano e Reggio Emilia, primo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2021 di basket. Andiamo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della Final Eight di Coppa Italia 2020-2021 di basket tra la l’A|X Ar ...