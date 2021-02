Olimpia Milano, Messina: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Reggio Emilia aveva assenze troppo importanti. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, con serietà, con impegno sui due lati del campo. Ora pensiamo alla semifinale, ovviamente molto impegnativa, indipendentemente dall’avversaria”. Con queste parole Ettore Messina ha commentato la netta vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro Reggio Emilia. Il tecnico è soddisfatto della prestazione dei suoi: “Abbiamo difeso bene sull’uno contro uno e oggi ho potuto allungare molto le rotazioni, ovviamente sabato dovrò poi dare più spazio ad alcuni giocatori”. Positivo anche il debutto di Wojciechowski: “Sabato sarà più difficile ma l’esordio è stato incoraggiante”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Reggio Emilia aveva assenze troppo importanti.che, con serietà, con impegno sui due lati del campo. Ora pensiamo alla semifinale, ovviamente molto impegnativa, indipendentemente dall’avversaria”. Con queste parole Ettoreha commentato la netta vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro Reggio Emilia. Il tecnico è soddisdella prestazione dei suoi: “difeso bene sull’uno contro uno e oggi ho potuto allungare molto le rotazioni, ovviamente sabato dovrò poi dare più spazio ad alcuni giocatori”. Positivo anche il debutto di Wojciechowski: “Sabato sarà più difficile ma l’esordio è stato incoraggiante”. SportFace.

