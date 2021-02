Oggi è la Giornata mondiale delle donne nella scienza

Leggi su ck12

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la sestaInternazionale per lee le Ragazze. Le Nazioni Unite hanno introdotto questanel 2015, per portare alla luce il problema della ridotta presenza femminile nel mondo della. È importante anche in questo campo combattere i pregiudizi di genere e ribadire il ruolo crucialenei campi scientifici. In Italia pesa ancora il divario di genere nelle materie STEM, acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics. Mentre a livello globale, secondo il report dell’Unesco Women in Science, meno di un terzo dei lavoratori in campo scientifico è donna. Lo stipendio medio di una scienziata è — inoltre — inferiore a quello dei suoi ...