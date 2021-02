Offerta fibra WindTre anche nel milanese, tutto incluso a 26,99€ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Offerta fibra WindTre con tutto incluso e un anno di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 26,99€ al mese senza costi di attivazione è attivabile anche nei comuni di Cusano Milanino, Paderno e Cesano Maderno. Nel prezzo è incluso il costo del modem, in caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità del canone più le rate a scadere del modem (5,99€ al mese) per recesso prima di 48 mesi. La tariffa include chiamate illimitate, navigazione Internet illimitata con velocità di download fino a 1 Gbps, il modem e l’attivazione è gratuita se effettuata online. E in più un anno di Amazon Prime, valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti a Prime. fibra Tim contro fibra Fastweb: ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 11 febbraio 2021)cone un anno di abbonamento ad Amazon Prime al costo di 26,99€ al mese senza costi di attivazione è attivabilenei comuni di Cusano Milanino, Paderno e Cesano Maderno. Nel prezzo èil costo del modem, in caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità del canone più le rate a scadere del modem (5,99€ al mese) per recesso prima di 48 mesi. La tariffa include chiamate illimitate, navigazione Internet illimitata con velocità di download fino a 1 Gbps, il modem e l’attivazione è gratuita se effettuata online. E in più un anno di Amazon Prime, valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti a Prime.Tim controFastweb: ...

giannifioreGF : Offerta #fibra #WindTre anche nel milanese, tutto incluso a 26,99€ - TuttoTechNet : Vodafone svela un’offerta imperdibile per la fibra a casa con Infinity - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Manovale: L'azienda C. & E. SRL operante nel settore di scavi per posa di infrastrutture telefoniche… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Escavatorista: L'azienda C. & E. SRL operante nel settore di scavi per posa di infrastrutture telefo… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Autista: L'azienda C. & E. SRL operante nel settore di scavi per posa di infrastrutture telefoniche… -