Nureddin Zenki: Norandino monarca di Aleppo

... una parte dei quali, 5 milioni, spariti nelle tasche di tale Hussam Atrash, indicato dai giudici islamici della milizia '' come Signore della Guerra in quel di Abzimo ( luogo in cui le ...Atrash, comandante dell'organizzazione militare sunnita Movimentononché ufficiale della medesima sigla per il rispetto della sharia, era in prigione in Turchia dal febbraio del 2019, ...Nureddin Zenki è un condottiero turco del 1100, noto come Norandino. Zenki diventa il sovrano di Aleppo e lotta contro le Crociate, in Siria.