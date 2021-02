Nuovo governo, tra oggi e domani Draghi al Quirinale per sciogliere la riserva (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’agenda del premier incaricato: dopo il sì dei Cinque Stelle e la messa a punto della squadra dei ministri, già oggi possibile salita al Colle e giuramento sabato. In ogni caso entro lunedì il governo sarà varato Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’agenda del premier incaricato: dopo il sì dei Cinque Stelle e la messa a punto della squadra dei ministri, giàpossibile salita al Colle e giuramento sabato. In ogni caso entro lunedì ilsarà varato

RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - c_appendino : Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua… - vitocrimi : Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il @MoV5Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo n… - pittapittore : @3gennaio2013 Lo ripeto per i non capienti, ma va be'! A luglio comincia il semestre bianco di Mattarella che non p… - Lcungi : RT @mariotoscana196: Renzi ha presieduto il governo più produttivo del ventennio, con i migliori dati economici e occupazionali, è stato sc… -