Nuovo governo, Fusacchia: “Ecco cosa mi ha detto Draghi sulle assunzioni. Il nuovo ministro abbia spalle larghe e velocità di esecuzione, c’è tanto da fare” [INTERVISTA] (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alessandro Fusacchia, deputato del gruppo Misto e co-fondatore di Movimenta, a Orizzonte Scuola racconta come è andata nelle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Spazio anche per le riflessioni del deputato in tema di maturità, Recovery Plan e futuro ministro dell'Istruzione. L'articolo nuovo governo, Fusacchia: “Ecco cosa mi ha detto Draghi sulle assunzioni. Il nuovo ministro abbia spalle larghe e velocità di esecuzione, c’è tanto da fare” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alessandro, deputato del gruppo Misto e co-fondatore di Movimenta, a Orizzonte Scuola racconta come è andata nelle consultazioni con il premier incaricato Mario. Spazio anche per le riflessioni del deputato in tema di maturità, Recovery Plan e futurodell'Istruzione. L'articolo: “mi ha. Ildi, c’èda

