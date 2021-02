Nuovo governo | Di Battista lascia il M5S dopo il sì grillino a Draghi Granato | “Rifletto se restare” Azzolina | “Restiamo uniti”

c_appendino : Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua… - RobertoBurioni : Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. - lorepregliasco : Chi conosce i nomi dei ministri del nuovo governo? Draghi, Mattarella e i ministri scelti. - MassimoPiampian : RT @vitocrimi: Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il @MoV5Stelle sosterrà il nuovo governo. Lo faremo nella pien… - Cappelletti1977 : RT @RobertoBurioni: Prima legge del nuovo governo: obbligo vaccinale per i sanitari. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo governo

Orizzonte Scuola

Inoltre, fa sapere Bonaccini, "Alchiederemo poi un incontro per una discussione a 360 gradi sulDpcm, per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel ...Il titolo non lasciava dubbi: 'Da Dell'Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al'. La partecipazione alla consultazione on line è stata alta: 74.537 votanti, ...La presentazione del programma alle Camere per ottenere la fiducia dovrebbe essere calendarizzata lunedì o martedì ...“Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle – continua Di Battista – anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”. “Questa scelt ...