Nuovo Dpcm, è appena arrivato l'importante annuncio: brutte notizie per gli italiani

Parole pesanti quelle sostenute dal viceministro alla Salute, Pier Paolo Sileri, in merito alla mobilità ma con nuove concessioni per ristoranti, cinema e teatri. A seguito delle sue dichiarazione anche le Regioni si uniscono in coro alla richiesta. Ecco cosa attenderà agli italiani. Regioni ancora chiuse per un paio di settimane. Ma allo stesso tempo sostengo la riapertura dei ristoranti fino alle 22, con i dovuti controlli, ma lo scambio di persone fra le regioni al momento non deve essere permesso perché potrebbe consentire, purtroppo, lo sfortunato passaggio di una variante da una regione all'altra e non possiamo permetterci di buttare nel secchio i sacrifici fatti». Si accodano tutte le regioni che in un comunicato appena emanato hanno chiesto il NO agli spostamenti. Se entro lunedì, quando scadrà il Dpcm che ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm La questione degli spostamenti tra regioni

Un'ipotesi, precisano le fonti, è che venga adottato un nuovo decreto che protragga il termine al 5 marzo, quando scadrà anche il Dpcm con le limitazioni previste per fronteggiare la pandemia. Mentre ...

SPOSTAMENTI TRA REGIONI DOPO 15 FEBBRAIO?/ Boccia: "Verso proroga dello stop"

Ma Bonaccini chiederà anche al nuovo Governo " un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo Dpcm, per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto di tutti i ...

Nuovo Dpcm: coprifuoco allungato, apertura serale ristoranti, cinema e teatri. Le ipotesi IL GIORNO Aumentano contagi e decessi

Sono 15.146 i nuovi casi di contagio accertati nelle ultime 24 ore, mentre i tamponi sono 292.533 e di conseguenza il tasso di positività è del 5,1%. I morti sono 391 in un giorno, per un totale di 92 ...

Covid, spostamenti vietati tra Regioni: verso la proroga al 5 marzo | Umbria, Trento e Bolzano in zona rossa

Il ministro Boccia ringrazia gli enti locali per la collaborazione e indica come nuova scadenza la fine dell'ultimo dpcm (5 marzo ... Il presidente De Luca chiede nuove restrizioni nel weekend. Umbria ...

