Nove arresti nel Foggiano per spaccio di droga

(Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI -nelper detenzione edi. I carabinieri del comando provinciale di Foggia coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dal Nucleo carabinieri Cinofili Modugno (Ba) e dal sesto Nucleo CC Elicotteri Bari, hanno eseguito in alcune zone del Gargano 9 misure cautelari per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso disposte dal tribunale di Foggia. Le indagini, dirette dalla procura di Foggia e condotte dai carabinieri di Vico del Gargano e di Peschici, hanno consentito di sgominare, nei due centri garganici una rete di soggetti dediti alla detenzione e alla cessione di stupefacenti, che, nel periodo di applicazione delle norme anti Covid limitanti gli spostamenti di persone e veicoli, per eludere i controlli facevano uso di trasporti pubblici ...

nel Foggiano per spaccio di drogaBlitz antidroga della polizia a Catania:persone accusate di traffico di droga sono state indagate da agenti della squadra mobile della questura, otto delle quali sono state arrestate e rinchiuse in carcere. Tra i destinatari del ...A Catania la Polizia ha sgominato un gruppo criminale specializzato nello spaccio di droga. Nove le persone arrestate: otto in carcere e una ai domiciliari. L’attività illecita si concentrava principa ...Operazione dei carabinieri in alcune zone del Gargano. Per eludere i controlli gli spacciatori si camuffavano tra i pendolari ...