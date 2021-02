Nora online con il nuovo singolo “Per nome”

CdT_Online : Berna pensa al richiamo del vaccino. Nora Kronig dell’UFSP: «Ordinate altre 17 milioni di dosi perché non sappiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nora online

Casteddu Online

... un ciclo di seminariche coinvolgerà artisti e operatori culturali impegnati nel campo del ... Shuji Sota e Hideki Hayashi (Giappone),Amin (Egitto). Il progetto Alchimie, sostenuto da ...... sta cercando di armonizzare il Paese, portando le infrastrutture anche nei luoghi dove finon ... evitando così che occhi indiscreti possano intercettare i tuoi preziosi dati. Per non ...“Per nome” è il nuovo singolo di Nora: il brano parla delle difficoltà di una coppia che si evidenziano durante il lockdown In radio “PER NOME”, il nuovo singolo di NORA. Per nome parla delle ...Si è svolto ieri, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone umide, l’evento “Il dono dell’anello”, un incontro a cui hanno preso parte gli allievi e docenti della 1^ A della scuola media dell’Is ...