«Non posso dire che hai culo?». «No, non si fa così». Finisce a schifio il derby Fognini-Caruso (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Finisce a pesci in faccia il derby azzurro al secondo turno degli Australian Open tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso. Fognini vince al quinto set una battaglia chiusa solo 14-12 al tie-break finale dopo 4 ore, ma poi al momento di stringersi la mano a rete, ecco il parapiglia. Il battibecco a rete, ricostruito dall’Agi, è il seguente: Caruso: “Non si fa così eh”.Fognini: “Ne hai tirate quattro uguali di culo e non mi hai chiesto scusa. Non posso dire che hai culo?”.Caruso: “Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita. Basta, così non si fa”.Fognini: “Non posso dirti che hai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021)a pesci in faccia ilazzurro al secondo turno degli Australian Open tra Fabioe Salvatorevince al quinto set una battaglia chiusa solo 14-12 al tie-break finale dopo 4 ore, ma poi al momento di stringersi la mano a rete, ecco il parapiglia. Il battibecco a rete, ricostruito dall’Agi, è il seguente:: “Non si faeh”.: “Ne hai tirate quattro uguali die non mi hai chiesto scusa. Nonche hai?”.: “Non mi sono permesso diuna parola in tutta la partita. Basta,non si fa”.: “Nondirti che hai ...

