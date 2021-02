Nike e Lidl lanciano insieme una linea di abbigliamento sportivo low cost: ecco tutti i dettagli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nike e Lild insieme per una linea di abbigliamento sportivo. Dopo l’incredibile successo delle sneakers firmate Lidl, divenute incredibilmente un oggetto del desiderio in tutta Europa, la catena di supermercati tedesca ha deciso di cavalcare l’onda e ha stretto un accordo con il colosso dello sportswear per creare insieme nuovi vestiti e scarpe sportivi, ideali per l’attività fisica. L’idea è quella di tenere sempre prezzi bassi, come le famose sneakers in vendita a 12,99 euro (ma poi rivendute a prezzi astronomici in Rete): magliette, felpe e tute da 11,99 a 39,99 euro. Vista l’emergenza Covid, i capi saranno in vendita solo sul sito di Lidl, così da scongiurare assembramenti e code fuori dai suoi supermercati, come già successo per le scarpe, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021)e Lildper unadi. Dopo l’incredibile successo delle sneakers firmate, divenute incredibilmente un oggetto del desiderio in tutta Europa, la catena di supermercati tedesca ha deciso di cavalcare l’onda e ha stretto un accordo con il colosso dello sportswear per crearenuovi vestiti e scarpe sportivi, ideali per l’attività fisica. L’idea è quella di tenere sempre prezzi bassi, come le famose sneakers in vendita a 12,99 euro (ma poi rivendute a prezzi astronomici in Rete): magliette, felpe e tute da 11,99 a 39,99 euro. Vista l’emergenza Covid, i capi saranno in vendita solo sul sito di, così da scongiurare assembramenti e code fuori dai suoi supermercati, come già successo per le scarpe, ...

