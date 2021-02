Nelle Marche 10 ricoveri in meno ma altre 8 vittime | il bollettino del 10 febbraio 2021

infoitcultura : Covid: 12 vittime nelle Marche, una 80enne deceduta all'ospedale di Pesaro - infoitcultura : Covid 19: i positivi nelle Marche sono 421, oltre la metà in provincia di Ancona, 224.8 vittime - ReggioPress : Covid nelle Marche: aumentano i contagi - ansa_marche : Covid, 530 positivi in 24ore nelle Marche - parloamestessa : #B117 nelle Marche -

Ultime Notizie dalla rete : Nelle Marche

La riunione in videoconferenza tra le società di Eccellenza e la Figcdi mercoledì pomeriggio conferma le aspettative della vigilia. La maggioranza delle 18 ...tutte e i risultati ottenuti...ore pomeridiane il fronte raggiungerà anche il Centro e in tarda serata o in nottata pure il ... creerà le condizioni necessarie per nevicate fin su coste e pianure di, Abruzzo, Molise, ...Le parole del vertice della giustizia sportiva E' il maceratese Piero Paciaroni a diventare il nuovo presidente del Tribunale Federale Territoriale (massimo organo della giustizia sportiva in tema di ...(ANSA) - ANCONA, 11 FEB - Sono 530 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche: ben 242, quasi la metà in provincia di Ancona, 118 in quella di Pesaro Urbino, 89 in quella di Macerata ...