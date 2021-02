NBA 2020 2021 | non basta Giannis contro Phoenix | Lakers ok al terzo OT di fila

(Di giovedì 11 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA. I Suns sconfiggono i Bucks sul filo del rasoio nonostante i 47 punti diAntetokounmpo, che sulla sirena sbaglia il tiro del sorpasso. Igiocano e vincono ilovertime in, Luka Doncic è protagonista all’interno della vittoria dei Mavsgli Hawks. Zach LaVine (46 punti) e Coby White seppeliscono i Pelicans sotto una pioggia di triple (17 combinate). I Clippers superano i T’Wolves, i Nets sorridonoi Pacers. Nuggets a valanga sui Cavs, Washington perde ancora, Memphis batte Charlotte LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in ...

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA I Bucks cadono contro #Phoenix nonostante i 47 di Giannis, #Lakers vittoriosi al terzo OT di fila - sportface2016 : #NBA I Bucks cadono contro #Phoenix nonostante i 47 di Giannis, #Lakers vittoriosi al terzo OT di fila - sportli26181512 : NBA, il valore delle 30 franchigie secondo la rivista 'Forbes'. LA NUOVA CLASSIFICA: La rivista economica Forbes, c… - DavideFuma : Interessante Justinian Jessup, tiratore mancino del 1998, seconda scelta n.51 al Draft #NBA 2020 dei Golden State W… - Eurosport_IT : Grant trascina i Detroit Pistons, i Golden State Warriors si sbarazzano dei San Antonio Spurs ?????? Ecco i risultati… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020

OA Sport

I RISULTATI DELLA NOTTE(10/02/2021) Toronto Raptors " Washington Wizards 137 - 115 Atlanta Hawks " Dallas Mavericks 117 - 118 Indiana Pacers " Brooklyn Nets 94 - 104 Charlotte Hornets " Memphis ...Al piano di sopra, in, più che in G - League. La partita ? I Santa Cruz Warriors, l'affiliata ... Mannion non giocava così tanto dall'11 marzo, quando con Arizona batté Washington nella prima ...Sono nove le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stata la larga vittoria, per 137-115, dei Toronto Raptors sugli Washington Wizards. Ben tre giocatori della franchig ...l 2020 se ne è andato e sarà ricordato come l'anno peggiore degli ultimi 75 anni, per avere coinvolto il mondo intero in una crisi inizialmente sanitaria, diventata una pandemia planetaria che ...