NBA 2020-2021 | Doncic batte Trae Young | Lebron regala ai Lakers il successo contro OKC

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono nove le partite che si sono tenute, questa notte, in NBA. Ad aprire le danze è stata la larga vittoria, per 137-115, dei Toronto Raptors sugli Washington Wizards. Ben tre giocatori della franchigia canadese hanno superato quota 20 punti, con Norman Powell, il quale ne ha messi 28, che è risultato il miglior marcatore dei suoi. I Dallas Mavericks di Lukahanno sconfitto, 117-118, gli Atlanta Hawks di. Proprio lo sloveno, autore di una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, è stato il migliore in campo. Sorridono i Brooklyn Nets che battono, 94-104, gli Indiana Pacers. L’autentico dominatore del match è stato un Kyrie Irving da 35 punti e 8 assist.netto anche per i Memphis Grizzlies, i quali si impongono, 114-130,gli Charlotte Hornets. Un Kyle ...

