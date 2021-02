Naufragio Nuova Iside: arrestati armatore, comandante e terzo ufficiale della petroliera Vulcanello (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’armatore, il comandante e il terzo ufficiale di coperta della petroliera Vulcanello sono stati arrestati dalla Guardia Costiera al termine dell’indagine della Procura di Palermo sulla scomparsa del peschereccio Nuova Iside, affondato a largo di San Vito Lo Capo il 12 maggio 2020. Nell”affondamento morirono i tre membri dell’equipaggio del peschereccio. Il comandante e il Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’, ile ildi copertasono statidalla Guardia Costiera al termine dell’indagineProcura di Palermo sulla scomparsa del peschereccio, affondato a largo di San Vito Lo Capo il 12 maggio 2020. Nell”affondamento morirono i tre membri dell’equipaggio del peschereccio. Ile il

