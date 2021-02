Natalia Titova senza trucco e in tuta | selfie al naturale per l’ex di Ballando Con Le Stelle

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In un bellissimo scatto, l’insegnante di ballo ed ex protagonista dicon lesi è mostrata acqua e sapone. Ecco la foto apprezzatissima dai suoi tantissimi followers. Il post di, maestra di danza protagonista di diverse edizioni dicon le, ha stupito tutti suoi fans social. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la 46enne si è mostrata in tutta la sua bellezza acqua e sapone. Scrive nella didascalia dello scatto: “Buongiorno. Programma della giornata? Io approfitto che sono da sola per sistemare un weekend di compiti e giochi”. Ma dopo l’addio al programma condotto da Milly ...

Dal 1998 Simone è in coppia con la ballerina, con la quale ottiene numerosi premi, tra cui: il quinto posto al concorso World Master di Innsbruck , il terzo posto al concorso Rising ...... questa settimana si è cimentato in un ballo hot dopo le istruzioni di. Purtroppo le cose non vanno bene per loro perché Linda si fa male ad un ginocchio, lo stesso a cui già è stata ...

Simone Di Pasquale è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo. Entra a far parte del team di Ballando con le Stelle dal 2005. Vita privata e carriera.