Nasce SkyGate, il primo polo in Italia di servizi per la mobilità verticale

Nasce SkyGate, il primo progetto in Italia di servizi per la mobilità verticale. L'aeroporto Torino AerItalia sarà la sede per il nuovo polo tecnologico dedicato all'innovazione nel settore dell'Urban Air Mobility (UAM). Il capoluogo piemontese si candida così a diventare la prima città Italiana, e tra le poche al mondo, in grado di offrire un ecosistema completo di servizi per la mobilità verticale. Promosso dalla holding Always e dalla partecipata DigiSky, l'iniziativa "SkyGate" prevede la realizzazione di un acceleratore dedicato all'innovazione tecnologica nel settore dell'Urban Air Mobility (UAM), con l'obiettivo di aprire il ...

