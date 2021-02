Napoli, Tony Tammaro stila il Manifesto del domani: “Niente più tv demenziale” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Il noto cantautore ironico Tony Tammaro ha pubblicato un vero e proprio Manifesto per l’Italia del futuro. Secondo l’idea del cantante tamarro non ci dovranno più essere programmi televisivi che generano demenza nella popolazione. Un altro punto da sottolineare tra i 10 del suo Manifesto per l’Italia del futuro è quello dove vige l’obbligo di lavorare, studiare e preparare esami universitari prima di dedicarsi alla movida. Questa non deve essere uno stile di vita ma un premio dopo l’attività principale delle nostre vite. Queste le proposte di Tony Tammaro condivise sul proprio profilo facebook: 1) Tessera gratuita per frequentare corsi di ballo latino americano agli over 65, affinché si tengano in salute e non vadano a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il noto cantautore ironicoha pubblicato un vero e proprioper l’Italia del futuro. Secondo l’idea del cantante tamarro non ci dovranno più essere programmi televisivi che generano demenza nella popolazione. Un altro punto da sottolineare tra i 10 del suoper l’Italia del futuro è quello dove vige l’obbligo di lavorare, studiare e preparare esami universitari prima di dedicarsi alla movida. Questa non deve essere uno stile di vita ma un premio dopo l’attività principale delle nostre vite. Queste le proposte dicondivise sul proprio profilo facebook: 1) Tessera gratuita per frequentare corsi di ballo latino americano agli over 65, affinché si tengano in salute e non vadano a ...

