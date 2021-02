Napoli | rubato lo scooter di Sal da Vinci | i malviventi nella fuga lo abbandonano

(Di giovedì 11 febbraio 2021)il motorino di San da. Ma il mezzo è stato ritrovato poco dopo dai carabinieri. E’ accaduto amotorino di Sal daquando hanno visto i carabinieri che stavano passando per un controllo in via Chaia, a, hanno abbandonato unoe precipitosamente si sono allontanati sotto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

statodelsud : Napoli, rubato scooter a Sal da Vinci: ritrovato dai carabinieri - Pino__Merola : Napoli, rubato scooter a Sal da Vinci: ritrovato dai carabinieri - mattinodinapoli : Napoli, rubato lo scooter a Sal Da Vinci: i ladri lo abbandonano alla vista dei carabinieri - MariaMusto19 : RT @SkyTG24: Napoli, rubato scooter a Sal da Vinci: ritrovato dai carabinieri - Notiziedi_it : Napoli, scooter rubato a Sal Da Vinci: ma i carabinieri glielo riportano prima che ne accorga -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rubato

Meteodomani, è allerta gialla da mezzanotte criticità gialla su tutta la regione APPROFONDIMENTI IL CASOlo scooter a Sal Da Vinci: i ladri lo abbandonano alla... IL CASO Ditta ...lo scooter a Sal Da Vinci: i ladri lo abbandonano alla vista dei carabinieri APPROFONDIMENTI ITALIA, la fontana di Buren in via Argine a Ponticelli LA SICUREZZA, ...Quando hanno visto i carabinieri che stavano passando per un controllo in via Chaia, a Napoli, due persone hanno abbandonato uno scooter e precipitosamente si sono allontanatei sotto gli ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è finito nel mirino dei tifosi e della critica dopo l'ultima sconfitta contro l'Atalanta.