Napoli: Maksimovic non ha intenzione di rinnovare, addio in estate (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’esperienza in maglia azzurra del difensore sta giungendo ai titoli di coda L’edizione odierna de Il Mattino parla del futuro di Nikola Maksimovic in azzurro. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’esperienza in maglia azzurra del difensore sta giungendo ai titoli di coda L’edizione odierna de Il Mattino parla del futuro di Nikolain azzurro. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : Ancora tra i flop del Napoli, Maksimovic sempre più deludente - - Peppearia : RT @cn1926it: GdS – #Napoli imbarazzante, i singoli tradiscono #Gattuso: tre azzurri in bambola - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Maksimovic verso l'addio, ha fatto capire al Napoli che vuole andare via - SiamoPartenopei : Maksimovic verso l'addio, Il Mattino: ha fatto capire al Napoli che non ha intenzione di rinnovare, è un caso borde… - BTwoEl : Quanto è strano questo #Twitter #Napoli non trovi più un estimatore di #Maksimovic neanche a pagarlo oro.....e pure… -