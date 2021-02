Napoli | l’ex Coppola | “Senza la Champions sarà fallimento Quando Gattuso falciò Pirlo”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Il, ieri, ha reagito solo nel secondo tempo. Nel primo si è vista una grande Atalanta. Vorrei guardare il bicchiere mezzo pieno: la squadra è importante - queste le parole di Nando, ex portiere, fra le tante, dele dell'Atalanta, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio -. Purtroppo l’aspetto psicologico è un macigno non indifferente, e sta generando queste mezze prestazioni. Infortuni e Covid sono stati un handicap per. Gli alibi ci sono, masi tirano le somme non contano nulla perché nel calcio conta il risultato finale. Ancorché nel, dove il piazzamento inè condizione necessaria e sufficiente al sostentamento del club. Ci sarebbe il tempo per riprendere in mano la stagione, ma non so se verrà ...