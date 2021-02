Napoli - Juventus decisiva per il futuro di Gattuso? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da punto più alto a più basso: lo scorso giugno la Coppa Italia consentiva a Gennaro Gattuso di alzare il primo trofeo da allenatore e ieri, proprio l'eliminazione da questa competizione per mano dell'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da punto più alto a più basso: lo scorso giugno la Coppa Italia consentiva a Gennarodi alzare il primo trofeo da allenatore e ieri, proprio l'eliminazione da questa competizione per mano dell'...

juventusfc : Una grande sfida, una grande storia di #DUELS #NapoliJuve! - juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - SkySport : Juventus, Arthur out contro il Napoli. Bonucci in dubbio. Le news - Vergara1899 : RT @ItalianSerieA: ??Serie A Week 22: Napoli vs Juventus ???Saturday 13 February 2021 ???Diego Armando Maradona ??18:00 ?????DOVERI ??Assistant… - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Juventus, Arthur out contro il Napoli. Bonucci in dubbio. Le news -