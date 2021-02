(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ottenuta la qualificazionefinale di Coppa Italia - la diciannovesima nella storia bianconera - ed archiviata momentaneamente la prestazione dell'"Allianz Stadium" contro l'Inter, il difensore della, Leonardo, ha parlato ai microfoni "Sky Sport", in vista del big match di sabato contro il. La sfida - in programma al "Diego Armando Maradona" alle ore 18.00 - è un crocevia stagionale importante per entrambe le compagini, in lotta per le posizioni di vertice della Serie A. Nel corso dell'intervista esclusiva, il classe '87 è tornato anche sulla lite tra Antonioe Andrea, al termine della semifinale di ritorno proprio contro la compagine nerazurra. VIDEO-Inter, Adani e Cassano bacchettanoe ...

juventusfc : Una grande sfida, una grande storia di #DUELS #NapoliJuve! - juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliJuventus sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? - juornoit : #juorno #Napoli senza pace: infortunati anche #Demme e #Hysaj tanto nervosismo in attesa della #Juventus - Mediagol : #Napoli-#Juventus, Bonucci: 'Gattuso uomo vero, non credo alla loro crisi. Conte-Agnelli? Rispondo così'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juventus

Laè tornata oggi ad allenarsi al JTC Continassa dopo un giorno di riposo . Incombe la gara della 22ª giornata di campionato in casa dele domani, vigilia della sfida, il tecnico Andrea ...... quello più preoccupante è la recidiva accusata da Arthur (calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea alla gamba destra), salterà sicuramentee probabilmente ...Una bella grana per Gattuso che in pratica ha gli uomini contati, soprattutto in difesa dove agiranno Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui con Bakayoko a centrocampo al fianco verosimilmente d ...Terminato da poco l'allenamento a Vinovo per la Juventus, in vista della sfida di sabato alle ore 18,00 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.