Napoli | il Tar Campania boccia l’isola pedonale in area movida

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Tarla pedonalizzazione di via Bisignano a. Il provvedimento deciso dal Comune era entrato in vigore lo scorso fine settimana in via sperimentale fino alla fine di giugno. La giustizia amministrativa ha dunque accolto le ragioni avanzate dal comitato ‘Chiaia viva e vivibile’. Pertanto a seguito della decisione del Tar, gli effetti dell’ordinanza del sindaco, Luigi de Magistris, e dunque l’in via Bisignano in vigore tutti i giorni dalle ore 14 alle 6 del mattino è sospesa. La camera di consiglio è fissata al 3 marzo. Prima che entrasse in vigore, via Bisignano rientrava nel piu’ ampio dispositivo traffico che prevede per alcune zone di Chiaia la ztl dalle ...