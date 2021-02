Napoli, De Laurentiis ha contattato Spalletti che però ha posto dei paletti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il sito Calciomercato.it annuncia che il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto a Luciano Spalletti di sedere sulla panchina del club. Una clamorosa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il sito Calciomercato.it annuncia che il Presidente delAurelio Deavrebbe chiesto a Lucianodi sedere sulla panchina del club. Una clamorosa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Caro De Laurentiis presidente della @sscnapoli, premesso che il momento no del #Napoli è responsabilità di tutti, s… - EmanueleRCaputo : Condivido a pieno il pensiero di #PaoloDelGenio poco fa a #RadioGoal. “Deve decidere De Laurentiis dopo aver fatto… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - De Laurentiis allo stadio per Atalanta-Napoli, due i motivi del viaggio a Bergamo con la squadra https://t… - Hsiwk_ : RT @paranzafritta: Ho capito il progetto 'Napoli' di Aurelio de Laurentiis. In questi giorni in molti si sono chiesti il Presidente cosa st… - RaffaeleDeSa : RT @paranzafritta: Ho capito il progetto 'Napoli' di Aurelio de Laurentiis. In questi giorni in molti si sono chiesti il Presidente cosa st… -