Musica | Springsteen alla guida non era ubriaco | fan gli aveva offerto bicchierino di tequila**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Man mano che emergono ulteriori dettagli sull'arresto per guida in stato di ubriachezza di Bruce Springsteen alla fine dell'anno scorso, sembrerebbe sempre più chiaro che la star del rock sia stata vittima di un 'eccesso' da parte della polizia. E' quanto rivela il sito americano CoS, che cita il New York Post. La scorsa notte si era diffusa la notizia che il livello di alcol nel sangue di Springsteen fosse superiore al limite legalmente concesso al momento del suo arresto. Ora, il New York Post ha condiviso altre informazioni sulle circostanze che hanno portato la polizia a fermarlo. Citando un insider dell'industria musicale, il Post riferisce che Springsteen stava guidando la sua motocicletta nella Gateway National Recreation Area, un parco federale nel

