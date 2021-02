Muroni (LeU) a iNews24: “Con il ministero per la Transizione ecologica si supererà l’ostruzionismo di Mibact e Mise” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La deputata del gruppo LeU e vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Rossella Muroni, si dice soddisfatta per l’annuncio del nuovo dicastero che dovrebbe occuparsi di guidare la Transizione ecologica, sul modello di quanto avviene già in Francia e Spagna: “Un modo efficace per affrontare la mancanza di interazione tra i ministeri”. Sulla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La deputata del gruppo LeU e vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, Rossella, si dice soddisfatta per l’annuncio del nuovo dicastero che dovrebbe occuparsi di guidare la, sul modello di quanto avviene già in Francia e Spagna: “Un modo efficace per affrontare la mancanza di interazione tra i ministeri”. Sulla L'articolo proviene da Inews.it.

