Morto Larry Flynt, il tycoon del porno: dove e perché rivedere “Larry Flynt – Oltre lo scandalo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Era uno dei personaggi più controversi della storia americana il fondatore della rivista Hustler. Morto oggi a Los Angeles, l’uomo che fu al centro dell’attenzione mediatica per tutti gli anni 70, aveva 78 anni. E alle spalle numerosissimi processi per oscenità per i contenuti espliciti della rivista. Che pagò anche con una paralisi. Il 6 marzo 1978, nei pressi del Tribunale della Contea a Lanceville, durante una battaglia legale che lo vedeva incriminato nella Contea di Gwinnett in Georgia, fu infatti vittima di un attentato che lo ferì gravemente alla spina dorsale. Nonostante ciò la sua vita, continuò all’insegna del solito saliscendi fra droga, strambe conversioni religiose, sesso e denaro. Una parabola controversa e affascinante che il regista Milos Forman, nel 1996, ha portato al cinema nel biopic Larry ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Era uno dei personaggi più controversi della storia americana il fondatore della rivista Hustler.oggi a Los Angeles, l’uomo che fu al centro dell’attenzione mediatica per tutti gli anni 70, aveva 78 anni. E alle spalle numerosissimi processi per oscenità per i contenuti espliciti della rivista. Che pagò anche con una paralisi. Il 6 marzo 1978, nei pressi del Tribunale della Contea a Lanceville, durante una battaglia legale che lo vedeva incriminato nella Contea di Gwinnett in Georgia, fu infatti vittima di un attentato che lo ferì gravemente alla spina dorsale. Nonostante ciò la sua vita, continuò all’insegna del solito saliscendi fra droga, strambe conversioni religiose, sesso e denaro. Una parabola controversa e affascinante che il regista Milos Forman, nel 1996, ha portato al cinema nel biopic...

