Morto Larry Flynt | il provocatore a tratti geniale del porno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel 1978, quattro anni dopo aver fondato Hustler, controverso giornale porno, Larry Flynt si è ritrovato su una sedia a rotelle, vittima della follia di un suprematista bianco. L’editore americano, scomparso mercoledì, a settantotto anni, avrebbe dovuto morire quel giorno. Ma l’arma da fuoco di Joseph Paul Franklin, che nei pressi del Tribunale di Lawrenceville, in Georgia, avrebbe dovuto mettere fine alla sua vita, lo ha colpito nella parte bassa del tronco. L’addome, la spina dorsale. Larry Flynt ha perso il controllo della parte inferiore del proprio corpo e, costretto su una sedia a rotelle, ha passato il resto della sua vita a combattere con dolori lancinanti, sviluppando infine una dipendenza dagli analgesici che, tuttavia, non ne ha precluso la lucidità.

approfondimento Hugh Hefner è, addio al re di Playboy La storia di Flynt s'intreccia naturalmente con quella dello spettacolo americano e riguarda soprattutto l'eterno dibattito su ciò ... E' morto a 78 anni Larry Flynt, fondatore ed editore della rivista a luci rosse 'Hustler' che spopolò in America a partire dagli anni Settanta. Roma, 11 febbraio 2021 - Era unanimente riconosciuto come il re del porno. Larry Flynt, fondatore della rivista 'Ustler' è morto a 78 anni. Flynt - a quanto si è saputo - si è spento nel sonno per ins ...