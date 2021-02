Morto Chick Corea | leggendario pianista jazz | ecco chi era e le cause

mante : È morto Chick Corea - fanpage : È morto #ChickCorea - geekeconomist : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Chick Corea, jazzista leggendario #ANSA - MamolkcsMamol : RT @chef_icaro: E' morto Chick Corea, leggenda del jazz - donpas52 : RT @granmartello: E' morto Chick Corea. Tristissima notizia. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Chick

Addio ad un musicista leggendario. ÈCorea . Il grande pianista è scomparso in seguito ad una rara forma di cancro. La notizia è stata data attraverso un post su Facebook che è poi stato ripreso dalla stampa amaricana e ...E'a 79 anniCorea , uno dei pi importanti pianisti jazz del '900 . La notizia stata diffusa attraverso il suo profilo ufficiale Facebook. Corea solo recentemente aveva scoperto di essere ...New York, 11 febbraio 2021 - Addio a Chick Corea, leggenda del jazz, morto all'età di 79 anni. Il grande pianista e tastierista statunitense, famoso per le sue produzioni jazz e jazz fusion negli anni ...Addio ad un musicista leggendario. È morto Chick Corea. Il grande pianista è scomparso in seguito ad una rara forma di cancro. La notizia è stata data attraverso un post ...