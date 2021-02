(Di venerdì 12 febbraio 2021) New York, 11 febbraio 2021 - Addio adelall'età di 79 anni. Il grande pianista e tastierista statunitense, famoso per le sue produzionifusion negli ...

Agenzia_Ansa : Addio a Chick Corea, jazzista leggendario #ANSA - Adnkronos : E' morto Chick Corea, leggenda del jazz: aveva 79 anni - ilpost : È morto a 79 anni il pianista jazz Chick Corea - BrunoMaggi : RT @ilpost: È morto a 79 anni il pianista jazz Chick Corea - xmarcotato : Morto Chick Corea, addio al pianista genio del jazz. Ha vinto 23 Grammy Awards - Il Fatto Quotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : morto Chick

Corea, leggenda del jazz, èall'età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. Lo riportano i media americani. Sulla scena dall'inizio degli anni Sessanta, Corea è ...Corea, leggenda del jazz, èall'età di 79 anni per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. Lo riportano i media americani.Aveva una rara forma di cancro. «La mia missione è sempre stata quella di portare la gioia ovunque potessi», si legge in un ultimo messaggio di addio lasciato su Facebook ...La scomparsa di Chick Corea segna il mondo del jazz e della musica come poche altre. Il celebre pianista se ne è andato a 79 ...