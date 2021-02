Morto Chick Corea | addio al pianista genio del jazz Ha vinto 23 Grammy Awards

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lutto nel mondo della musica: è, virtuosoche ha rivoluzionato ilaccanto ad altre leggende, tra cui Miles David. A darne notizia è la sua pagina Facebook:è deceduto martedì all’età di 79 anni, per una rara forma di cancro scoperta solo di recente. Di origini italiane, durante la sua carriera ha23. Nel post si legge anche un messaggio dello stesso, scritto prima di morire, e destinato ai milioni di fan in tutto il mondo: “Voglio ringraziare tutti coloro che lungo il mio viaggio hanno contribuito a mantenere vivo il fuoco della musica – si legge -. La mia speranza è che coloro che hanno la voglia di suonare, scrivere, esibirsi o altro lo facciano. Se ...

