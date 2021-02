Morta Dazhariaa Quint Noyes | la star di TikTok si è suicidata L’addio ai fan | “Vi sto infastidendo | questo sarà il mio ultimo post”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Vi stoil mio”. Sono queste le ultime parole rivolte ai followers dallaamericana di, prima di togliersi la vita impiccandosi. La 18enne, nota come “Dee” sui social, èlunedì 8 febbraio nella sua casa di Baton Rouge, in Louisiana, poche ore dopo aver pubblicato sui suoi profili social un video in cui cantava e ballava come sempre, ma accompagnato da questa considerazione. Nessuno dei suoi fan – 1 milione solo su– poteva immaginare che si trattasse di un suo addio definitivo alla vita. Ad annunciare la notizia del suo suicidio ai suoi fan sono stati i genitori, su Facebook: “Vorrei solo che mi avesse ...

