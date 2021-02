Monti e Draghi? Due facce della stessa medaglia | il neoliberismo!

(Di giovedì 11 febbraio 2021) di Gerardo Lisco. Il mantra che gira in questi giorni, amplificato da media asserviti, è che le condizioni sono tali per cuinon opererà con...

In molti hanno associato la figura di Marioa Mario. Il Professore al suo esordio nel novembre 2011 registrava un 66,8% di indice di fiducia che nel mese di febbraio 2012 era già sceso ...Mariolo deve fare contando su quegli stessi partiti che sono divisi su tutto. ... intenzionati a fare oggi quel che fece la Lega con il Governo, ci si rende conto che tutti dobbiamo ...Il voto sulla piattaforma Rousseau è uno schiaffo alla democrazia. Una duplicazione delle liturgie di una nazione dentro gli schemi di un movimento ...Nella rilevazione per la Stampa il consenso in pochi giorni passa dal 45% al 62% degli italiani. E piace più a chi vota Meloni di chi vota Grillo ...