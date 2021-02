Mondo dello spettacolo in lutto Sconfitta dal cancro a 44 anni Il ricordo sui social | “Abbiamo il cuore spezzato”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Emma ha portato la sua bellezza e abilità in tante delle nostre produzioni e fa parte di ciò che siamo. Quando si entrava in una sala prove con Emma, ??ti sentivi al sicuro nell’esplorare qualsiasi cosa. Era senza paura. La danza di Emma era unica e spirituale. Poteva illuminare qualsiasi stanza o palcoscenico semplicemente facendo un’entrata”. E ancora: “Emma è stata disinvolta nella sua capacità di catturare un pubblico e portarlo in viaggi esistenziali, profondi, onesti e trasformativi. Emma era un sostenitore e un pioniere. Ma soprattutto Emma era un essere umano straordinario. Gioioso, amorevole e dotato di un grande senso dell’umorismo. Dire cheilnon esprime la nostra tristezza”. Così l’amico e collega ricorda Emma, ballerina e coreografa morta prematuramente a 44a causa di un ...

mauroberruto : Una perla al giorno: l’Italia è il Paese dove il Ministro uscente dello Sport può dichiarare, con commozione: “Non… - MCriscitiello : Vincenzo Spadafora saluta tutti con un post su Instagram e ammette, finalmente,quello che sostenevamo da mesi... “N… - FBiasin : Vincenzo #Spadafora ai saluti: 'Non conoscevo il mondo dello sport'. Ha confessato. - vaticannews_it : #11febbraio Quarto presidente dell’Egitto, Hosni Mubarak ricoprì la più alta carica dello Stato per 30 anni... App… - Blondbiky : @SimoPillon la lega è la rappresentazione dello schifo di questo mondo, rifiutare il funerale ad un bambino di 8 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo dello

TGCOM

... 20 anni e numero 199 del, per 6 - 3 6 - 2 4 - 6 6 - 3. Passaggio a vuoto ? Il tennista romano ha sfruttato la maggiore esperienza, aprendosi bene il campo e martellando con l'accoppiata ...... quello che di solito alle feste viene chiamato l'arte"sciabolare". Ma quando a farlo è lui ... il nostro Clark Kent risponde indossando i panni del supereroe più famoso deldentro la ...Il segretario provinciale Davide Fava: "Il 2020 ci segnerà sicuramente, e non in positivo. Serviranno anni per ripartire bene" ...Venturi, padre del Siena Awards, porta a Dubai le grandi firme delle fotografia e la sua mostra personale ’Palio is life’ nell’ambito di Xposure ...