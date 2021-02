Mondiali Cortina | oro a Gut e Kriechmayr senza sorprese | Italia agrodolce

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Con tre giorni di ritardo hanno preso il via i tanto attesisci alpino a. Dopo tre giorni condizionati dal maltempo, sulle nevi della località veneta si sono disputate le due prove di super-G, riprogrammate nello stesso giorno in seguito allo stravolgimento del programma. A scendere in pista per prime sono state le donne, ed è stata la superfavorita Lara Gut-Behrami a mettersi l’oro al collo, confermando che in questo momento in supergigante non c’è nessuna in grado di scalzarla dal trono. La svizzera ha dato 34 centesimi alla connazionale Corinne Suter, che proverà a rifarsi in discesa ma intanto si porta a casa un argento a cui tante altre puntavano. Fuori dal podio, infatti, troviamo atlete di punta come Ester Ledecka, indicata tra le favorite per le prime posizioni, ma anche Petra Vlhova e soprattutto Federica Brignone. La ...