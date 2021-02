Mondiali Cortina | Lara Gut | curiosità | madre italiana | marito famoso

Leggi su ck12

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Prendono il via con il Super G femminile idi sci a, la favorita èGut:. (CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)L’attesa è finita: dopo i rinvii a causa delle pessime condizioni meteo, partono oggi 11 febbraio idi sci, che si svolgono ad’Ampezzo, in provincia di Belluno, sulle Dolomiti. Ad aprirli, sarà la più attesa delle italiane, anche probabilmente prima dell’infortunio di Sofia Goggia, ovvero Marta Bassino. Ti potrebbe interessare anche –>, chi è Marta Bassino: carriera e successi La piemontese scenderà dunque col pettorale numero 1, Mikaela Shiffrin – la più forte ...