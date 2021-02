Mondiali Cortina | delusione nel superg Brignone e Bassino | Poca risposta con la neve

Eurosport_IT : IMBATTIBILE! ?????? Lara Gut-Behrami va come un treno e vince meritatamente l'oro nel Super-G dei mondiali di Cortina… - Tg3web : Il sole splende su Cortina, oggi. Decisamente meno sulle azzurre in gara ai Mondiali di sci, tornate in pista dopo… - Eurosport_IT : LARA GUT-BEHRAMI IMPRENDIBILE! ?????? Il primo oro dei mondiali di Cortina d'Ampezzo va alla svizzera che domina i… - BLturismo : RT @bellunesimondo: ?? Nuovo Podcast! 'Ultime dai Mondiali - edizione di giovedì 11 febbraio 2021' su @Spreaker #belluno #cortina_2021 #dolo… - SMSNEWSOFFICIAL : MONDIALI DI SCI ALPINO @cortina2021: Le #FrecceTricolori stenderanno il Tricolore più lungo del mondo sopra i cieli… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

d'Ampezzo, 11 febbraio 2021 " Giornata avara di soddisfazioni per la delegazione italiana aidi. I due supergiganti di apertura della rassegna hanno visto trionfare Svizzera e Austria , con l'Italia fuori dal podio nonostante i big fossero in gara. In campo maschile Dominik ...Si tratta della quinta medaglia (quarta individuale) aiper l'azzurra, la seconda d'... la dedica è stata tutta per la Goggia, che ha dovuto saltare la rassegna iridata di sci alpino a...Michela Moioli ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati mondiali di snowboard ... Galleria: Sci:SuperG; domina Austria,Italia pronta per Cortina (Ansa) Per Michela Moioli l'argento di oggi è ...Undicesimo posto per Marta Bassino, protagonista di una prova senza particolari errori ma non sufficientemente veloce per conquistare un piazzamento più prestigioso. E’ stata comunque una bella prova ...