Mondiale per club, trionfo per il Bayern Monaco. L’Al Ahly chiude al terzo posto, Felipe Melo sbaglia il rigore decisivo [FOTO] (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si sono giocate le due finali del Mondiale per club, successi di Bayern Monaco e Al Ahly. Nella prima sfida successo per L’Al Ahly che ha avuto la meglio del Palmeiras, la gara si è decisa ai calci di rigore. Delusione per l’ex Juventus e Fiorentina Felipe Melo che ha sbagliato il penalty decisivo. NelL’Altra sfida vittoria del Bayern Monaco, i tedeschi hanno messo in mostra la superiorità dal punto di vista tecnico contro il Tigres. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0. Nel primo tempo gol annullato per fuorigioco a Kimmich. Nella ripresa è Pavard a siglare la rete del trionfo. Nel finale tante ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si sono giocate le due finali delper, successi die Al. Nella prima sfida successo perche ha avuto la meglio del Palmeiras, la gara si è decisa ai calci di. Delusione per l’ex Juventus e Fiorentinache hato il penalty. Neltra sfida vittoria del, i tedeschi hanno messo in mostra la superiorità dal punto di vista tecnico contro il Tigres. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0. Nel primo tempo gol annullato per fuorigioco a Kimmich. Nella ripresa è Pavard a siglare la rete del. Nel finale tante ...

