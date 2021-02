Mondiale per Club, medaglia di bronzo per l’Al-Ahly. Palmeiras ko ai rigori. Errore decisivo di Melo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nemmeno la medaglia di bronzo per il Palmeiras, che chiude nel peggiore dei modi la fallimentare esperienza al Mondiale per Club con il quarto posto. I campioni del sudamerica, già estromessi in semifinale dal Tigres, hanno perso anche la finale per il terzo e quarto posto contro gli egiziani dell’Al-Ahly. Partita terminata sullo 0-0 dopo 90? e i supplementari e decisa ai calci di rigore. decisivo l’Errore di Felipe Melo, per la cronaca terza esecuzione sbagliata per i brasiliani, dopo quelle di Roni e Adriano. 3-2 pertanto è il finale al termine della lotteria dagli undici metri. Foto-El-Carabobeno L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nemmeno ladiper il, che chiude nel peggiore dei modi la fallimentare esperienza alpercon il quarto posto. I campioni del sudamerica, già estromessi in semifinale dal Tigres, hanno perso anche la finale per il terzo e quarto posto contro gli egiziani del. Partita terminata sullo 0-0 dopo 90? e i supplementari e decisa ai calci di rigore.l’di Felipe, per la cronaca terza esecuzione sbagliata per i brasiliani, dopo quelle di Roni e Adriano. 3-2 pertanto è il finale al termine della lotteria dagli undici metri. Foto-El-Carabobeno L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SaveChildrenIT : #noncivuoleunascienza per capire che...#civuoleunascienziata e che l’accesso delle donne al mondo scientifico è ost… - Avvenire_Nei : #11febbraio Nel messaggio per la #giornatamondialedelmalato #papaFrancesco richiama a una relazione di cura e di a… - Fontana3Lorenzo : 163 anni fa nella grotta di Massabielle a Lourdes, la Madonna apparve alla pastorella Bernadette. Un'apparizione ch… - FabioAstigiano : @pierlui23253613 @FlaminiaPelosi @simonacambarau @giuliainnocenzi Non solo la carne diventerebbe inaccessibile per… - sportface2016 : #MondialeperClub, #FelipeMelo sbaglia il rigore decisivo nella finale per il terzo posto: il video -