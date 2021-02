Mondiale per club, Infantino: «Vorremmo più squadre per confederazione» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Infantino a France Football ha parlato dei prossimi mondiali per club Fifa che vedranno un numero maggiori di partecipanti Il presidente della Fifa Gianni Infantino è tornato a parlare a France Football dei prossimi mondiali per club che vedranno un numero maggiore di partecipanti: «Ci stiamo concentrando sulla competizione globale nella Coppa del Mondo per club, ad esempio, per avere non solo un club per ogni confederazione, ma più partecipazione, perché dobbiamo stimolare il calcio dei club in tutto il mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)a France Football ha parlato dei prossimi mondiali perFifa che vedranno un numero maggiori di partecipanti Il presidente della Fifa Gianniè tornato a parlare a France Football dei prossimi mondiali perche vedranno un numero maggiore di partecipanti: «Ci stiamo concentrando sulla competizione globale nella Coppa del Mondo per, ad esempio, per avere non solo unper ogni, ma più partecipazione, perché dobbiamo stimolare il calcio deiin tutto il mondo». Leggi su Calcionews24.com

