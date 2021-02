Mondiale per Club, il Bayern vince 1-0 col Tigres e conquista il sesto titolo in stagione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Primo tempo a reti bianche a Doha nella finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Tigres, sono i tedeschi a spingere di più e al 17? rete annullata a Joshua Kimmich per la posizione di fuorigioco di Lewandowski, attiva al momento del tiro.Leroy Sané, titolare per l’assenza causa Covid di Muller, va vicino al gol dopo 34? e colpisce l’incrocio dei pali. Nella ripresa la sblocca Benjamin Pavard al 61? dopo un lungo check del VAR: su un cross di Kimmich per Lewandowski, il portiere Guzman esce per anticipare il polacco e la palla arriva al terzino francese che si trova la porta vuota e deve solo spingere. L’arbitro aveva inizialmente annullato per un fuorigioco di Lewandowski, ma dopo aver ricontrollato le immagini è stato assegnato il gol ai bavaresi. Nel finale entra Chupo-Moting ed è pericoloso in più occasioni ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Primo tempo a reti bianche a Doha nella finale delpertraMonaco e, sono i tedeschi a spingere di più e al 17? rete annullata a Joshua Kimmich per la posizione di fuorigioco di Lewandowski, attiva al momento del tiro.Leroy Sané, titolare per l’assenza causa Covid di Muller, va vicino al gol dopo 34? e colpisce l’incrocio dei pali. Nella ripresa la sblocca Benjamin Pavard al 61? dopo un lungo check del VAR: su un cross di Kimmich per Lewandowski, il portiere Guzman esce per anticipare il polacco e la palla arriva al terzino francese che si trova la porta vuota e deve solo spingere. L’arbitro aveva inizialmente annullato per un fuorigioco di Lewandowski, ma dopo aver ricontrollato le immagini è stato assegnato il gol ai bavaresi. Nel finale entra Chupo-Moting ed è pericoloso in più occasioni ...

