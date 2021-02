Mondiale per club, Felipe Melo sbaglia il rigore decisivo in Al Ahly-Palmeiras (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Serata nera per Felipe Melo. Il suo Palmeiras ha perso nella finale per il terzo posto del Mondiale per club 2020 contro l’Al Ahly per 3-2 dopo i calci di rigore. E l’errore decisivo è stato proprio del brasiliano ex Juventus e Fiorentina, al termine di una partita sottotono: un tiro a mezz’altezza e non troppo potente alla destra di El Shenawy, che lo ha parato, regalando il terzo posto alla squadra egiziana. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Serata nera per. Il suoha perso nella finale per il terzo posto delper2020 contro l’Alper 3-2 dopo i calci di. E l’erroreè stato proprio del brasiliano ex Juventus e Fiorentina, al termine di una partita sottotono: un tiro a mezz’altezza e non troppo potente alla destra di El Shenawy, che lo ha parato, regalando il terzo posto alla squadra egiziana. SportFace.

