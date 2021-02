Mondiale per Club, Bayern Monaco-Tigres 1-0: bavaresi campioni, delusione Gignac (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco supera 1-0 il Tigres laureandosi così campione del mondo.I bavaresi dopo aver sconfitto l'Al Ahly nella semifinale del Mondiale per Club è riuscito ad avere la meglio dei messicani grazie a una rete messa a segna da Pavard al 59'. La rete del laterale francese viene convalidata da una revisione del VAR dopo che lo stesso aveva annullato un gol a Kimmich nel corso del primo tempo. Successo di grande importanza per gli uomini di Hansi Flick che riesce dunque a conquistare anche uno dei trofei più ambiti. Sesto titolo stagionale per i tedeschi che eguagliano il record del Barcellona 2009 di Guardiola. Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilsupera 1-0 illaureandosi così campione del mondo.Idopo aver sconfitto l'Al Ahly nella semifinale delperè riuscito ad avere la meglio dei messicani grazie a una rete messa a segna da Pavard al 59'. La rete del laterale francese viene convalidata da una revisione del VAR dopo che lo stesso aveva annullato un gol a Kimmich nel corso del primo tempo. Successo di grande importanza per gli uomini di Hansi Flick che riesce dunque a conquistare anche uno dei trofei più ambiti. Sesto titolo stagionale per i tedeschi che eguagliano il record del Barcellona 2009 di Guardiola.

