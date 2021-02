Mondiale per Club, Al Ahly terzo: Palmeiras k.o. ai rigori. Sbaglia Felipe Melo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Mondiale per Club ha la sua terza classificata: si tratta dell’Al Ahly che batte il Palmeiras ai rigori. Decisivo l’errore di Felipe Melo L’Al Ahly si classifica al terzo posto nel Mondiale per Club. Dopo aver perso la semifinale contro il Bayern Monaco per 2-0, con la doppietta di Lewandowski, vince per 3-2 sul Palmeiras dopo i calci di rigore. Decisivo l’errore di Felipe Melo che decreta la vittoria dell’Al Ahly dopo tre errori consecutivi dei brasiliani. Attesa per conoscere la vincitrice tra Bayern Monaco e Tigres. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilperha la sua terza classificata: si tratta dell’Alche batte ilai. Decisivo l’errore diL’Alsi classifica alposto nelper. Dopo aver perso la semifinale contro il Bayern Monaco per 2-0, con la doppietta di Lewandowski, vince per 3-2 suldopo i calci di rigore. Decisivo l’errore diche decreta la vittoria dell’Aldopo tre errori consecutivi dei brasiliani. Attesa per conoscere la vincitrice tra Bayern Monaco e Tigres. Leggi su Calcionews24.com

SaveChildrenIT : #noncivuoleunascienza per capire che...#civuoleunascienziata e che l’accesso delle donne al mondo scientifico è ost… - SaveChildrenIT : Nella Giornata Mondiale delle donne nella scienza, per ispirare le bambine e le ragazze che potrebbero cambiare il… - Avvenire_Nei : #11febbraio Nel messaggio per la #giornatamondialedelmalato #papaFrancesco richiama a una relazione di cura e di a… - attilascuola : RT @EliseiNicole: “È necessario un nuovo ordine mondiale per gestire la crisi del cambio climatico.” Gordon Brown,ex-primo ministro britann… - PetulaBrafa : #Chicago , autoeletta capitale mondiale della #pizza . A questo punto, il #recoveryfund dovrebbe includere investim… -