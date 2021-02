Mondiale per Club 2021, il Bayern Monaco sul tetto del mondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco ha vinto il Mondiale per Club 2021 . I campioni d'Europa salgono anche sul tetto del mondo avendo battuto 1 - 0 i messicani del Tigres nella finale disputata all'Education City ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilha vinto ilper. I campioni d'Europa salgono anche suldelavendo battuto 1 - 0 i messicani del Tigres nella finale disputata all'Education City ...

SaveChildrenIT : #noncivuoleunascienza per capire che...#civuoleunascienziata e che l’accesso delle donne al mondo scientifico è ost… - SaveChildrenIT : Nella Giornata Mondiale delle donne nella scienza, per ispirare le bambine e le ragazze che potrebbero cambiare il… - Avvenire_Nei : #11febbraio Nel messaggio per la #giornatamondialedelmalato #papaFrancesco richiama a una relazione di cura e di a… - Dany_morritz : RT @AntonioNbo15: Per chi come me sperava in un riscatto della #Ferrari nell'ormai imminente mondiale di #F1, credo si possa mettere l'anim… - madisonmarco : RT @GattaMario3: Come mi spiace che Felipe Melo ha sbagliato il rigore decisivo e ha causato l’eliminazione del Palmeiras nel mondiale per… -