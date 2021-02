Mondiale per club 2020, all’Al Ahly la finale per il terzo posto contro il Palmeiras: 3-2 dopo i rigori (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Al Ahly si aggiudica la finale per il terzo e quarto posto al Mondiale per club 2020. Decisivi i calci di rigore per battere il Palmeiras: il risultato finale è di 3-2 per l’Al Ahly, dopo che i tempi regolamentari erano finiti 0-0. Deludono i brasiliani, che avevano l’occasione di riscattarsi in parte dopo la sconfitta a sorpresa contro il Tigres nelle semifinali. Grande festa invece per gli egiziani. IL TABELLINO E I VOTI LA PARTITA – Primo tempo dove le squadre sembrano più attente a non scoprirsi troppo che a cercare il gol. Qualche occasione sporadica, su tutte quelle capitate sui piedi di Elsoulia (palla larga a tu per tu con Weverton) e sulla testa di Rony ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Alsi aggiudica laper ile quartoalper. Decisivi i calci di rigore per battere il: il risultatoè di 3-2 per l’Alche i tempi regolamentari erano finiti 0-0. Deludono i brasiliani, che avevano l’occasione di riscattarsi in partela sconfitta a sorpresail Tigres nelle semifinali. Grande festa invece per gli egiziani. IL TABELLINO E I VOTI LA PARTITA – Primo tempo dove le squadre sembrano più attente a non scoprirsi troppo che a cercare il gol. Qualche occasione sporadica, su tutte quelle capitate sui piedi di Elsoulia (palla larga a tu per tu con Weverton) e sulla testa di Rony ...

